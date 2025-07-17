"التعاون الإسلامي": مخطط الاحتلال السيطرة على الحرم الإبراهيمي انتهاك للقرارات الدولية

فلسطين اليوم

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، قرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى ما يُسمّى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع"، عادة ذلك انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة اليونسكو.

وحذرت المنظمة في بيان لها، من خطورة هذه الاجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخططاتها لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأرض الفلسطينية، مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، وضمان احترام حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة والوصول اليها.