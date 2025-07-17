استشهاد أسير من جنين في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، استشهاد الأسير سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عاماً) في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأبلغت الهيئة العامة كلاً من هيئة الأسرى ونادي الأسير باستشهاد الرفاعي، مشيرةً إلى أنه من بلدة رمانة بمحافظة جنين.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير أن المعتقل الرفاعي، متزوج وأب لخمسة أبناء، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته من منزله في العاشر من تموز/يوليو الجاري، حيث كان من المفترض أن تُعقد له اليوم جلسة أولى في محكمة "سالم" العسكرية، علما أن المعتقل وبحسب تقارير طبية زودنا بها من قبل عائلته كان يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

وأضافت الهيئة والنادي أنه، وباستشهاد المعتقل الرفاعي، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة يرتفع إلى 74 شهيدًا، وهم فقط من عُرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري، ما يجعل من هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة الأكثر دموية. وبهذا، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، بلغ حتى اليوم 311 شهيدًا.