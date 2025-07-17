وصول 9 أسرى بينهم سيدتين مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى الأقصى
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 17 يوليو 2025، عن تسعة أسرى من سجونها بينهم سيدتين، ووصلوا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
ووفق مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وصل 9 أسرى بينهم سيدتين مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى عبر سيارات الصليب الأحمر من خلال بوابة كوسفيم شرق مدينة دير البلح، في حالة صحية صعبة.
وكانت قوات الاحتلال أفرجت في وقت سابق، عن العشرات من المعتقلين لديها من سكان قطاع غزة ممن اعتقلتهم خلال الحرب، حيث خرجوا بأوضاع صحية ومأساوية صعبة.
الأسرى المفرج عنهم هم:
الأسير / فايز عياد حسن ابو تيلخ
العمر 41عام
سكان رفح
سجن حرديم
الأسير / احمد تيسير شكري عابد
العمر 32عام
سكان الشجاعية
سجن اتسلمون
الأسير / رامز خميس محمود القرعاوي
العمر 32عام
سكان التوام
سجن اتسلمون
الأسير / ساجي محمود مرجان ابو عصرة
العمر 48عام
سكان الثلايني
سجن اتسلمون
الأسير / خليل محمد سالم الحاوي
العمر 35عام
سكان الشيخ رضوان
سجن شطه
الأسير / وائل ابراهيم على ابو عبيده
العمر 51عام
سكان خانونس
سجن بير السبع
الأسيرة / مريم درويش حسن الغرابلي
العمر 49عام
سكان الشاطئ
سجن الرملة
الأسيرة / موزة محمد مصلح حسان
العمر 53عام
سكان رفح
سجن نفير ترسا
واسير اخر / رفض الادلاء باسمه او ايه تفاصيل