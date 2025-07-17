وصول 9 أسرى بينهم سيدتين مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى الأقصى

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 17 يوليو 2025، عن تسعة أسرى من سجونها بينهم سيدتين، ووصلوا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وصل 9 أسرى بينهم سيدتين مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى عبر سيارات الصليب الأحمر من خلال بوابة كوسفيم شرق مدينة دير البلح، في حالة صحية صعبة.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت في وقت سابق، عن العشرات من المعتقلين لديها من سكان قطاع غزة ممن اعتقلتهم خلال الحرب، حيث خرجوا بأوضاع صحية ومأساوية صعبة.

الأسرى المفرج عنهم هم:

الأسير / فايز عياد حسن ابو تيلخ

العمر 41عام

سكان رفح

سجن حرديم

الأسير / احمد تيسير شكري عابد

العمر 32عام

سكان الشجاعية

سجن اتسلمون

الأسير / رامز خميس محمود القرعاوي

العمر 32عام

سكان التوام

سجن اتسلمون

الأسير / ساجي محمود مرجان ابو عصرة

العمر 48عام

سكان الثلايني

سجن اتسلمون

الأسير / خليل محمد سالم الحاوي

العمر 35عام

سكان الشيخ رضوان

سجن شطه



الأسير / وائل ابراهيم على ابو عبيده

العمر 51عام

سكان خانونس

سجن بير السبع

الأسيرة / مريم درويش حسن الغرابلي

العمر 49عام

سكان الشاطئ

سجن الرملة

الأسيرة / موزة محمد مصلح حسان

العمر 53عام

سكان رفح

سجن نفير ترسا

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