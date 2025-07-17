وصول 9 أسرى بينهم سيدتين مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى الأقصى

الساعة 12:31 م|17 يوليو 2025
أسرى.jpeg
أسرى.jpeg

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 17 يوليو 2025، عن تسعة أسرى من سجونها بينهم سيدتين، ووصلوا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

ووفق مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، وصل 9 أسرى بينهم سيدتين مفرج عنهم من سجون الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى عبر سيارات الصليب الأحمر من خلال بوابة كوسفيم شرق مدينة دير البلح، في حالة صحية صعبة.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت في وقت سابق، عن العشرات من المعتقلين لديها من سكان قطاع غزة ممن اعتقلتهم خلال الحرب، حيث خرجوا بأوضاع صحية ومأساوية صعبة.

الأسرى المفرج عنهم هم:

 الأسير / فايز عياد حسن ابو تيلخ
العمر 41عام
سكان رفح 
سجن حرديم

الأسير / احمد تيسير شكري عابد 
العمر 32عام
سكان الشجاعية 
سجن اتسلمون

الأسير / رامز خميس محمود القرعاوي 
العمر 32عام
سكان التوام 
سجن اتسلمون

الأسير / ساجي محمود مرجان ابو عصرة 
العمر 48عام
سكان الثلايني 
سجن اتسلمون

الأسير / خليل محمد سالم الحاوي 
العمر 35عام
سكان الشيخ رضوان 
سجن شطه
 
الأسير / وائل ابراهيم على ابو عبيده 
العمر 51عام
سكان خانونس 
سجن بير السبع 

الأسيرة / مريم درويش حسن الغرابلي 
العمر 49عام
سكان الشاطئ
سجن الرملة 

الأسيرة / موزة محمد مصلح حسان 
العمر 53عام
سكان رفح 
سجن نفير ترسا 

واسير اخر / رفض الادلاء باسمه او ايه تفاصيل