شهيد بغارة إسرائيلية وتفجير منزل جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني وأصيب آخران، صباح اليوم الخميس 17 يوليو 2025، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة الكفور التابعة لقضاء النبطية جنوب لبنان.

وأفادت مصادر إعلامية أن مسيّرة تابعة للاحتلال أطلقت صاروخا باتجاه مركبة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإصابة عدد من المواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ان الغارة على بلدة الكفور أسفرت عن شهيد وجريحين.

وفي حادث منفصل، شنت مسيّرة إسرائيلية غارة على شاحنة في بلدة الناقورة جنوب لبنان.

وفجّرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، منزلًا في الأراضي اللبنانية، عقب توغل بري في بلدة حولا، قضاء مرجعيون، جنوبي نهر الليطاني.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية)، أن قوات الاحتلال فجّرت بناية سكنية في الحي الشرقي من بلدة حولا، عقب التوغل برًا.

ونوهت الوكالة اللبنانية إلى أن الطيران الإسرائيلي المسيّر حلّق في أجواء مدينة النبطية والجوار، واللبوة والعين ووادي فعرا في البقاع الشمالي. بينما أطلقت قوات الاحتلال رشقات رشاشة من موقع "الرادار" باتجاه أطراف بلدة شبعا.

وتواصل قوات الاحتلال اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 شهيدا و508 جرحى.

وكانت "إسرائيل" قد شنت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان، تحول في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب واسعة، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد، ونحو 17 ألف جريح.