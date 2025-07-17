جنرال "إسرائيلي":  جيش الاحتلال في أسوأ حالاته بسبب حرب غزة

فلسطين اليوم

قال الجنرال "الإسرائيلي" يتسحاق بريك، أن الجيش فقد السيطرة منذ بداية حرب غزة، تحديدًا من عملية "عربات جدعون" التي أسفرت عن مقتل نحو 50 جنديًا دون تحرير أي مختطف.

وأفاد الجنرال، أن جيش الاحتلال لا يمتلك القدرة على إخضاع حماس بسبب وضعه المتدهور ميدانيًا، كما أن الحرب تستنزف الجيش منذ قرابة عامين دون إعادة تأهيل أو ترميم للقدرات.

وبين، أن الانشغال بغزة يمنع الجيش من التعامل مع تهديدات الجبهات الأخرى.

وأفاد: أن أصوات سياسية بدأت تتحدث عن الانسحاب من مناطق كانت تُعتبر خطًا أحمر – كمحور موراج – ما يدل على عجز الجيش عن تحقيق أهداف الحرب.

ولفت إلى أن المحللين والمراسلين العسكريين بدأوا يغيّرون مواقفهم، بعدما كانوا يدّعون أن إسرائيل تحقق انتصارات في غزة.