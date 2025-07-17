10 شهداء في قصف الاحتلال منطقة التوام وكنيسة دير اللاتين بقطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة التوام شمال قطاع غزة، وكنيسة دير اللاتين شرق مدينة غزة،

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين بجروح في قصف مسيرات الاحتلال منطقة التوام شمال قطاع غزة.

كما استشهدت مواطنتان وأصيب 7 آخرون في قصف الاحتلال كنيسة دير اللاتين شرق مدينة غزة التي تؤوي نازحين، وسط البلدة القديمة بمدينة غزة.



