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(غارديان): صواريخ شركة أوروبية أدت لاستشهاد 100 طفل بغزة
كشف تحقيق لـ (صحيفة غارديان) أن شركة صواريخ "إم بي دي إيه" الأوروبية تبيع مكونات قنابل استخدمت في هجمات أسفرت عن مقتل 100 طفل على الأقل في قطاع غزة.
وأوضح التحقيق أن صواريخ الشركة استُخدمت في 24 حالة تم التحقق منها بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار 2024، وأسفرت عن مقتل 500 شخص في غزة.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 58,573 والإصابات إلى 139,607 منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023.