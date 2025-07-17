بحرية الاحتلال تعتقل صياديين قرب ميناء غزة البحري

فلسطين اليوم

أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الصيد زكريا بكر، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي احتجزت 5 صيادين قرب ميناء غزة البحري.

وأفاد بكر، أن زوارق وغواصات الاحتلال الحربية تنتشر بشكل مكثف في بحر غرب مدينة غزة، منذ إصدار سلطات الاحتلال قراراً بمنع الصيادين من دخول البحر.

كما أن زوارق الاحتلال الحربية والسريعة سيطرت على حسكتي مجداف غرب ميناء غزة، رافقها احتجاز 5 صيادين.

وبين، أن بحرية الاحتلال لا تزال تُبقي على الصيادين حتى اللحظة، دون معرفة وجهتهم التالية إما باقتيادهم إلى ميناء أسدود، أو إطلاقهم في عرض البحر.

وفيما بعد جرى القاء 3 صيادين بالبحر بعد التحقيق معهم على متن الزورق الحربي واعتقال 2 من الصيادين وما زال مصيرهم مجهول والمعتقلين هم

1.. عدي مسعد بكر

2.. جبر طارق بكر.