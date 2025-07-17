قلق في جيش الاحتلال: أعداد المنتحرين من جنود الاحتلال تتزايد

فلسطين اليوم

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت اليوم الخميس 17 يوليو 2025، أن قلق إسرائيل كبير يسود المؤسسة الأمنية الصهيونية والسياسية بعد تسجيل عدة حالات انتحار بين جنود الاحتلال خلال الأيام الماضية.

ووفق المراسل العسكري الصهيوني يوآف زيتون في "يديعوت أحرونوت"، فإن قسم الطب العسكري في الجيش عقد جلسة خاصة بعد انتحار عدد من الجنود مؤخراً.

وأفاد المراسل العسكري أنه يُتوقع أن يُوقف الجيش نشاطاته مؤقتًا لإجراء محادثات مع الجنود، وسيُطلب من القادة الميدانيين تكثيف مراقبتهم لاكتشاف علامات الضيق النفسي.

وأشار إلى أن عدد متزايد من المقاتلين يبلغون عن صعوبات نفسية نتيجة المعارك.

وأفاد المراسل، أن من المشاكل النفسية التي يصاب بها الجنود ما يسمى بـ"إصابات الهوية" (فقدان الشعور بالذات أو الغاية)

ووفق الصحيفة، فجيش الاحتلال لاحتمال ارتفاع في أعراض اضطراب ما بعد الصدمة خاصة مع اقتراب نهاية العمليات العسكرية في قطاع غزة.