تعليمات هامة لطلبة توجيهي 2005 بشأن تطبيق الاختبار

فلسطين اليوم

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس 17 يوليو 2025، تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة 2005، بشأن التعامل مع تطبيق اختبار الثانوية العامة للمحافظات الجنوبية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، في 15 يوليو الماضي، انتهاء الاستعدادات لعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة غزة/ الدورة الثالثة - توجيهي 2005، وذلك يوم السبت القادم 19/7/2025، حيث سيتم تنفيذ الامتحان إلكترونيًا وفق برمجية خاصة، بعد استكمال الترتيبات التقنية المرتبطة بذلك.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المتقدمين للامتحان يقارب 1500 طالبًا وطالبة، وسيتم عقد اختبار تجريبي يوم الخميس 17/7/2025.

وتتخلص التعليمات في:



1. التطبيق يستمر بالعمل في حال انقطاع الانترنت وعليه يجب على الطالب الاستمرار في تقديم الامتحان.

2. عند رجوع خدمة الانترنت يقوم الطالب بفتح التطبيق حيث سيعمل التطبيق مزامنة للإجابات ويتم رفعها بشكل تلقائي، في حال كان التطبيق قيد العمل يتم الرفع بشكل مباشر عند رجوع خدمة الانترنت.

3. حتى يتمكن الطالب من أداء الاختبار بشكل صحيح يجب ان يعطي صلاحية للكاميرا والمايك.

4. في حال اغلق الطالب التطبيق بإمكان الطالب إعادة تشغيله مرة أخرى.

5.لا يستطيع الطالب تسجيل الدخول مرة أخرى اذا انهى اختبار وقام بتسجيل الخروج

6. التطبيق يأخذ صورة للطالب كل عدة دقائق ويسجل الصوت من حول الطالب طوال فترة الاختبار وعليه نأمل منكم:

• ان لا يكون أحد من الاهل بالقرب من الطالب.

• الاخوات الطالبات خاصة المحجبات الرجاء الالتزام بالحجاب حيث سيستمر التطبيق بأخذ صور للمتقدم طوال فترة الاختبار، بالإضافة إلى طلب فتح الكاميرا أيضا اثناء فترة الاختبار.



