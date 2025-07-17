تفاصيل جديدة بشأن إصابة جنود من لواء المظليين بجروح خطيرة بغزة

الساعة 09:12 ص|17 يوليو 2025
جنود الاحتلال ينتشلون جنديا
جنود الاحتلال ينتشلون جنديا

فلسطين اليوم

كشف مراسل القناة 12 العبرية اليوم الخميس 17 يوليو 2025، تفاصيل جديدة حول اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنود من لواء المظليين.

ووفق المراسل فإن مقاوم فلسطيني خرج من فتحة نفق، وأطلق قذيفة مضادة للدروع باتجاه قوة من لواء المظليين ثم فتح النار من سلاح رشاش نحو الجنود - أصيب 4 جنود منهم 2 بجروح خطيرة.

وحسب المراسل، وفي حادثة أخرى وقعت أمس أصيب جندي من وحدة "يهلوم" بجروح متوسطة إثر انفجار عبوة ناسفة في وسط قطاع غزة.