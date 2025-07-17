تفاصيل جديدة بشأن إصابة جنود من لواء المظليين بجروح خطيرة بغزة

فلسطين اليوم

كشف مراسل القناة 12 العبرية اليوم الخميس 17 يوليو 2025، تفاصيل جديدة حول اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنود من لواء المظليين.

ووفق المراسل فإن مقاوم فلسطيني خرج من فتحة نفق، وأطلق قذيفة مضادة للدروع باتجاه قوة من لواء المظليين ثم فتح النار من سلاح رشاش نحو الجنود - أصيب 4 جنود منهم 2 بجروح خطيرة.

وحسب المراسل، وفي حادثة أخرى وقعت أمس أصيب جندي من وحدة "يهلوم" بجروح متوسطة إثر انفجار عبوة ناسفة في وسط قطاع غزة.