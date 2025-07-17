على وقع الدم والدمار المتصاعد: ترامب يتحدث عن أخبار جيدة لغزة

فلسطين اليوم

تشهد العاصمة القطرية الدوحة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر وتبادل الأسرى بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وسط حديث أميركي إيجابي عن سير المفاوضات.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر مطلع على مجريات مفاوضات وقف إطلاق النار، أن فرص التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار أصبحت أكبر من احتمال فشل المحادثات.

وأشار المصدر إلى أن إسرائيل أبدت مرونة ملحوظة، فيما لا تزال فجوة كبيرة قائمة حول شكل نهاية الحرب.

وكانت القناة 13 العبرية قد أفادت بأنّ إسرائيل أبدت مرونة جديدة في مواقفها، خصوصاً بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وهو ما اعتبرته "تمهيداً للطريق نحو الصفقة".

وأوردت القناة أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لإنجاز صفقة تتيح له استئناف العمليات العسكرية بعد ذلك، فيما يواصل المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، مناقشة بنود الانسحاب الجزئي وإعادة انتشار القوات.

في الأثناء، قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، إن المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تسير بشكل إيجابي.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل توقيع قانون في واشنطن أن لديه بعض الأخبار الجيدة بشأن غزة وبعض الأمور الأخرى التي يعمل عليها، موجهاً الشكر لويتكوف.

وفي وقت سابق، عُقدت مباحثات بين الوفد الإسرائيلي وكل من الوفدين القطري والمصري، قدم خلاله الجانب الإسرائيلي خرائط جديدة تعكس مرونة إضافية من طرفه، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست".

ونقل موقع الصحيفة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إنّ "التركيز الآن لم يعد على محور موراغ، بل على الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح، فهناك يتمحور النقاش حالياً".

وأضاف المصدر أن الوسطاء متفائلون، ويعتقدون أن الخرائط الجديدة تشكل تقدماً كبيراً في فرص التوصل إلى اتفاق قريب.