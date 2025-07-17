حرب الإبادة مستمرة: شهداء وجرحى في قصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج

فلسطين اليوم

استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرين، فجر اليوم الخميس 17 يوليو 2025، جراء قصف الاحتلال بطائرة انتحارية، مدرسة "أبو حلو" التي تؤوي نازحين في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمنازل السكنية في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة؛ وتحديدًا في حيي الزيتون والتفاح.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وارتقى ثلاثة مواطنين وأُصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مدرسة الإمام الشافعي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أصيب آخرون باستهداف قذيفة مدفعية على حي التفاح شرقًا.

واستُشهد المواطن محمد عبد ربه شهاب وزوجته وطفلاته الخمس، جراء قصف جوي استهدف منزلهم في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تسويته بالكامل فوق رؤوس ساكنيه.

في الوقت ذاته، واصلت قوات الاحتلال تدمير المنازل السكنية، حيث نسفت عددًا من الوحدات في منطقة بطن السمين جنوب خانيونس، وسط تصاعد وتيرة التهجير القسري بحق المدنيين.