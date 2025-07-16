93 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 93 مواطنا، بينهم 30 من منتظري المساعدات، في عدوان جيش الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء، بحسب مصادر طبية.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في غارات جوية للاحتلال استهدفت مخيم النصيرات ومدينة غزة .

كما استشهد 4 مواطنين بنيران جيش الاحتلال قرب نقطة توزيع "المساعدات الأميركية" في "نتساريم" وسط قطاع غزة.

ووسط قطاع غزة، ارتقى شهيدان بقصف الاحتلال محيط معصرة أبو عودة، شمال شرق مخيم النصيرات.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات وسط قطاع غزة وصول 7 شهداء وعشرات الإصابات جُلهم من الأطفال جراء استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة بلوك 3 بمخيم البريج وسط القطاع، وعُرِف من الشهداء: عبد الشافي أبو غرقود، إبراهيم الزمر، شادي الشلبي، جبري محمود عيسى، إسماعيل حافظ الدباكي، مؤمن خميس عيد، زوجة محمد الداية.

واستشهد 5 مواطنين في قصفين من طائرات الاحتلال في شارع أبو عريف، وقرب مدرسة المزرعة جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، والشهداء هم: سند محمد أبو منيفي، حسن سند أبو منيفي، إبراهيم مصطفى أبو منيفي، محمد عمار بشير، قصي عمر بشير.

وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع حصيلة العدوان إلى 58,573 شهيدًا 139,607 مصابين منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، 7,750 شهيدًا 27,566 مصابا.