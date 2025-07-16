القوات المسلحة اليمنية: لن نتردد في توسيع عملياتنا دعما لغزة

فلسطين اليوم

أكدت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، أن اليمن، قيادةً وشعبًا وجيشًا، سيواصل أداء واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأضافت المسلحة اليمنية في بيان أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم في مواجهة جرائم الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت "القوات اليمنية"، "أن اليمن بقيادته المؤمنة، وشعبه الوفي الأبي الصامد، وجيشه المجاهد، لن يتوقف عن دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أهل غزة في وجه العدوان".

وبيّنت أن القوات المسلحة لن تتردد في العمل على توسيع عملياتها العسكرية، رفضًا لجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن الموقف اليمني ثابت ومبدئي في مناصرة الشعب الفلسطيني.