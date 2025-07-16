"أكسيوس": الإدارة الأميركية تقترب من اتفاق تهدئة بين "إسرائيل" وسوريا

فلسطين اليوم

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الأربعاء، عن مسؤول أميركي لم يُكشف عن هويته، قوله إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب "تقترب من التوصل إلى اتفاق لتهدئة الوضع بين إسرائيل وسوريا".

جاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للصحافيين في البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، إنّه "يتوقع إحراز تقدم نحو خفض التصعيد خلال الساعات القليلة المقبلة"، وذلك بعد غارات جوية إسرائيلية مكثفة على دمشق.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أنّ "هناك سوء فهم على ما يبدو بين سوريا وإسرائيل".

وظهر اليوم، شنّ جيش الاحتلال عدواناً على العاصمة السورية دمشق، استهدف فيه مقر هيئة الأركان العامة، إضافةً إلى "قصر تشرين" الرئاسي، ما أدّى إلى ارتقاء 3 مواطنين وإصابة 34 آخرين.