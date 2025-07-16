حزب الله: الاحتلال لن يتورع عن محاولة ابتلاع الجميع متى سنحت له الفرصة

فلسطين اليوم

دان "حزب الله​" في لبنان، مساء اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سوريا.

وقال حزب الله في بيان له، إن هذا العدوان اعتداء صارخ على سيادة سوريا وعلى المدنيين الآمنين فيها، وانتهاك فاضح للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف حزب الله، أن العدوان الإسرائيلي هو استكمالٍ لمسلسل الاعتداءات المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال على لبنان وفلسطين واليمن.

وأشار حزب الله إلى أن "هذا العدوان الجبان ما هو إلا حلقة جديدة من مخططات العدو الصهيوني لاستباحة الدول وزرع الفتن والانقسامات بين أبناء الشعب الواحد، محاولًا تقديم نفسه كمنقذ أو ضامن لأمن الشعوب، في الوقت الذي يشكل هو الخطر الأكبر عليهم وعلى أمن المنطقة واستقرارها".

وقال "لقد أثبتت التجارب أن هذا العدو لا يحترم عهدًا ولا يلتزم بأي اتفاق، ولا يفهم إلا لغة القوة، فهو لا يرى في الشعوب والدول إلا أدوات لخدمة مشروعه الاحتلالي الاستيطاني، ولا يريدهم إلا ضعفاء وخاضعين".

وأكد الحزب أن الحوار والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد هو السبيل الناجع لحل المشاكل الداخلية، مضيفا" إننا نتوسم في الشعب السوري الأبي أن يتوحد بكل أطيافه ومكوناته لمواجهة هذا العدو الهمجي، وإفهامه أن الشعب السوري سيبقى عصيًّا على أي احتلال ورافضاً لكل عدوان".

ودعا الحزب، شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى "اليقظة من مخططات هذا الكيان المارق، الذي لن يتورع عن محاولة ابتلاع الجميع متى سنحت له الفرصة، وأن الموقف الواضح والحازم بمقاومته والتصدي له يشكل الضمانة الوحيدة لحفظ وحدة أمتنا وكرامتها وسيادتها واستقلالها".