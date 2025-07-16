القسام تستهدف آليات الاحتلال وتجمعاته بقطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف آليات للاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفي خانيونس جنوب القطاع.

وقالت كتائب القسام في بيانين منفصلين، "إن مقاتلي الكتائب أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، استهداف ناقلة جند صهيونية وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفتي "تاندوم" وقذيفة "الياسين 105" قرب دوار الإصلاح في شارع المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة بتاريخ 07-07-2025م"

وفي بيانها الثاني، قالت القسام،" إن مقاتليها أكدوا دكّ تجمع لجنود وآليات العدو قرب صالة المهند بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون، أمس الثلاثاء".

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من "دك موقع قيادة وسيطرة للعدو بالاشتراك مع سرايا القدس بمنطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع بعدد من قذائف الهاون".

وأعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، إصابة أحد جنوده خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.