إصابة جندي للاحتلال بجروح خطيرة في غزة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، إصابة أحد جنوده خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، "إن جنديًا إسرائيليًا أصيب بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة اليوم".

وفي بيان سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن 890 جندياً إسرائيلياً قُتلوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأشارت إذاعة الاحتلال إلى أن 448 منهم قُتلوا منذ بدء العملية البرية على القطاع، في حين قُتِل 40 آخرين بعد استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في مارس/ أذار 2025.