حركة الجهاد تدين العدوان على سوريا: هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة

فلسطين اليوم

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية، دمشق، وعلى الشعب السوري، ومحاولات العدو فرض أهدافه على حساب سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

وقالت حركة الجهاد في بيان لها، "إن هذا العدوان يؤكد مرة جديدة أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة، في مواجهة مساعيه إلى توسيع احتلاله وتفتيت المنطقة ودولها عبر القوة والمجازر والإرهاب".

وأكدت الحركة على وقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة العدوان، مشددة على حق الشعب السوري وواجبه في الدفاع عن نفسه وأرضه بكل الوسائل، وبأن المدخل إلى ذلك هو في وحدة سوريا، أرضاً وشعباً وحكومة.

وشنّ جيش الاحتلال، اليوم، غارات عنيفة على العاصمة السورية دمشق، استهدفت مبنى هيئة الأركان السورية ومقر وزارة الدفاع، ومحيط قصر الشعب، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.