حماس: العدوان الإسرائيلي على سوريا إرهاب منظم

فلسطين اليوم

دانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، العدوان والقصف الإسرائيلي الهمجي على العاصمة السورية دمشق ظهر اليوم، والاعتداءات كافة على الأراضي السورية.

وقالت حركة حماس في بيان، "إن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاكٌ صارخٌ لسيادة الدولة السورية، وإرهاب منظّم، وعدوانٌ يهدف إلى تقويض استقرار سوريا ووحدة أراضيها".

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى إدانة العدوان والتصعيد الصهيوني الذي يصب الزيت على النار، وإلى اتخاذ خطوات عملية لوقف عربدة الكيان المحتل الذي بات يهدّد أمن المنطقة ومصالح شعوبها.

وشنّ جيش الاحتلال، اليوم، غارات عنيفة على العاصمة السورية دمشق، استهدفت مبنى هيئة الأركان السورية ومقر وزارة الدفاع، ومحيط قصر الشعب، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.