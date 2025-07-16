أنصار الله تدين عدوان الاحتلال على دمشق

فلسطين اليوم

دان المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أن استهداف سوريا يأتي ضمن مخطط لاستباحة الدول العربية والإسلامية.

ودعت أنصار الله في بيان، إلى "وضع حد لتجاوزات الاحتلال السافرة والخروج من حالة الصمت والخنوع للعدو الإسرائيلي".

وأضافت "ينبغي تحمل المسؤولية في التصدي للعدو الذي يعتدي على فلسطين وسوريا ولبنان".

وشنّ جيش الاحتلال، اليوم، غارات عنيفة على العاصمة السورية دمشق، استهدفت مبنى هيئة الأركان السورية ومقر وزارة الدفاع، ومحيط قصر الشعب، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.