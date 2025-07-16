السيد الخامنئي: إيران لا تخاف من الولايات المتحدة بل تُخيفها

فلسطين اليوم

أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، اليوم الأربعاء، أن "إيران لا تخشى أميركا، بل على العكس إيران تخيفها".

وخلال استقباله رئيس ومسؤولي السلطة القضائية في البلاد، أكد أن الرد الإيراني على الولايات المتحدة الأميركية "كان ضربة بالغة الحساسية، فالنقطة التي هاجمتها إيران كانت مركزاً أميركياً بالغ الحساسية في المنطقة"

وشدد على أن على الأصدقاء والأعداء أن يعلموا أن إيران لن تكون ضعيفة ويدها مملوءة في الساحة العسكرية والساحة الدبلوماسية.

وأضاف أنه لو لم يُهزم الكيان الصهيوني لما لجأ إلى الولايات المتحدة بهذه الطريقة، لكنه أدرك أنه لا يستطيع التعامل وحده مع إيران.

وأشار السيد الخامنئي إلى أن معادلات الأعداء في العدوان على إيران كانت خاطئة، وأن الهجوم عليها أظهر أن حسابات البعض سواء في المجال السياسي أو غيره لم تكن صحيحة.

وأكد أن الشعب الإيراني بأطيافه المختلفة المتنوعة كان حاضراً في الحرب للدفاع عن إيران، وهذا الأمر مهم للغاية جداً"، مشيراً إلى أن "الشعب الإيرني بتوجهاته السياسية المختلفة، والمتعارضة أحياناً، وبرؤية دينية مختلفة تماماً، وقف معاً وصنع هذه الوحدة الوطنية العظيمة".