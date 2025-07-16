الصحة تُطلق الجولة السابعة للتبرع بالدم لصالح جرحى غزة السبت

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة، عن إطلاق الجولة السابعة للتبرع بالدم ضمن حملة "دمُنا واحد"، وذلك يوم السبت المقبل في بنوك الدم في المستشفيات الحكومية، وبنك الدم المركزي، إضافة إلى سيارة بنك الدم المتنقلة التي ستجوب عددًا من المواقع، وسيتم الإعلان عن برنامج تواجدها تباعاً.

ودعت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، المواطنين إلى التبرع بالدم، لصالح المرضى والجرحى في قطاع غزة الذين يواجهون خطر الموت نتيجة النقص الحاد في وحدات الدم.

وأكدت، أنها تواصل جهودها ال

حثيثة لتأمين وحدات الدم لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى في غزة، رغم الظروف والتحديات الهائلة، إذ أن القطاع يواجه احتياجاً حاداً ومستمراً لوحدات الدم ومشتقات..

وأشارت الوزارة إلى أن الجولة السابعة تهدف لجمع خمسة آلاف وحدة دم، حيث ستستمر لمدة أسبوع من يوم السبت 19/7/2025 – 26/7/2025، وسيم نقلها إلى مستشفيات قطاع غزة عبر منظمة الصحة العالمية.

وأكدت، أن هذه الحملة تأتي استكمالا لسلسلة من الجهود الوطنية، حيث تمكنت وزارة الصحة حتى الآن من تنفيذ ست جولات سابقة جمعت خلالها أكثر من خمسة عشر ألف وحدة دم تم إيصالها إلى مستشفيات غزة لتلبية الاحتياجات العاجلة وإنقاذ الأرواح.

ودعت وزارة الصحة أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية من طلاب الجامعات، ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والموظفين في القطاعين العام والخاص، والصحفيين، ومختلف الفئات إلى المشاركة الفاعلة في هذه الحملة الإنسانية والوطنية.