الاحتلال يخطر بهدم ووقف العمل لمحال ومنشآت تجارية جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددًا من أصحاب المحال والمنشآت التجارية في بلدة الرماضين جنوب الخليل، بقرارات هدم ووقف العمل، في سياق استهداف متواصل للمنطقة ومقوماتها الاقتصادية.

ويأتي هذا الإخطار في ظل تصعيد مستمر، إذ كانت قوات الاحتلال قد وجهت، قبل نحو شهر، أكثر من 30 إخطارًا مشابهًا في نفس المنطقة، ترافقت مع عمليات تجريف لمداخل المحلات وإنشاء خندق طويل على الطريق الرئيسي بهدف عزل المنشآت ومنع وصول الأهالي والزبائن، ما أجبر العديد من أصحابها على الإغلاق القسري.

وسبق أن شهدت المنطقة في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي هدم ما يزيد على 40 محلًا ومنشأة تجارية، بعد أن تم إخلاؤها بالقوة من قبل قوات الاحتلال.

ويخشى أهالي الرماضين من أن تكون هذه الإجراءات جزءًا من مخطط تهجيري أوسع، يستهدف تفريغ المنطقة من نشاطها التجاري، ضمن سياسة ممنهجة لخنق الفلسطينيين اقتصاديًا ودفعهم قسرًا للرحيل.