لماذا أوقف ريال مدريد مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور؟

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ريال مدريد قرر إيقاف مفاوضاته مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بشأن تمديد عقده، بسبب مطالب اعتبرها النادي "غير مقبولة".

وينتهي عقد فينيسيوس الحالي مع النادي الملكي في صيف 2027، بينما كانت هناك محاولات لتجديده حتى عام 2030، لكن الأمور تعثرت مؤخرا.

وبحسب التقرير، طلب فينيسيوس رفع راتبه إلى أكثر من 20 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع معتبرا أن ما يحصل عليه لا يتناسب مع مكانته في الفريق، خاصة بعد تعاقد النادي مع كيليان مبابي الذي يحصل على مزايا مالية إضافية بعد قدومه مجانا.

لكن إدارة ريال مدريد، بقيادة فلورنتينو بيريز، اعتبرت هذه المطالب محاولة "ابتزاز" للحفاظ على اللاعب، ورفضت الاستجابة لها من أجل الحفاظ على سقف الرواتب داخل النادي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد بدأت تفكر جديا في بيع أحد الثنائي فينيسيوس أو رودريغو هذا الصيف، وذلك لتخفيف الأعباء المالية وتعويض استثمارات النادي في التعاقدات الجديدة، وأبرزها:

ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، ألفارو كاريراس، فرانكو ماستانتونو.

وأشارت إلى أن هناك اهتماما من أندية الدوري السعودي بالتعاقد مع أحد النجمين، وأن النادي لن يمانع في رحيلهما حال وصول عرض مغر.