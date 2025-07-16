ريال مدريد في الصدارة.. قائمة الأندية الأغنى في أوروبا!

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن قائمة الأندية الأوروبية الأكثر تحقيقا للإيرادات من إعلانات القمصان الرياضية، إذ جاء نادي ريال مدريد على رأس القائمة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وبحسب التقرير المنشور عبر منصة الصحيفة على موقع "X"، حصل ريال مدريد خلال الموسم الواحد على 260 مليون يورو من عقود الرعاية، موزعة على النحو التالي:120 مليون يورو من الرعاية التقنية (شركة الملابس الرياضية)، 70 مليون يورو من الراعي الرئيسي (شعار الصدر)، 70 مليون يورو من رعاة الأكمام.

وجاء نادي مانشستر سيتي في المرتبة الثانية بإجمالي إيرادات بلغت 210.5 مليون يورو (115 من الراعي الفني، 74 من الراعي الرئيسي، و21.5 من رعاة الأكمام)، فيما احتل مانشستر يونايتد المركز الثالث بإيرادات إجمالية وصلت إلى 200 مليون يورو (105 + 70 + 25 مليونا).

كما ضمت قائمة أكثر 10 أندية ربحا:برشلونة، باريس سان جيرمان، أرسنال، بايرن ميونيخ، ليفربول، بوروسيا دورتموند، توتنهام هوتسبير.

وجاء هذا التقرير بعد أيام قليلة من تتويج تشيلسي بلقب كأس العالم للأندية إثر فوزه الكبير على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في النهائي.