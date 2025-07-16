بيت لحم.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ترافقها وحدة خاصة وأفراد من "الشرطة"، اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقة "البالوع"، واوقفت المركبات وفتشتها.

هذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إذ إنها تداهم تلك المنطقة باستمرار وتفتش نازل المواطنين وتعتقل أعداداً كبيرة منهم، وتعيث فساداً وخراباً بممتلكاتهم.