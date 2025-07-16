22 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال 48 ساعة

فلسطين اليوم

وثّق مركز معلومات فلسطين “معطي” تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث رُصد تنفيذ 22 عملًا مقاومًا خلال الـ48 ساعة الماضية، شملت عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ومحاولات دهس ورشقًا بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأوضح المركز في إحصائية نُشرت اليوم الأربعاء أن الأعمال تنوعت بين محاولة دهس في مدينة أريحا، واندلاع مواجهات عنيفة في بلدتي بيت عنان وبيت دقّو شمال غرب القدس المحتلة، تخللها عمليات رشق بالحجارة استهدفت قوات الاحتلال.

وفي مدينة جنين، تصدى شبان ثائرون لاعتداءات نفذها مستوطنون في منطقة رابا، حيث تحولت المواجهات لاحقًا إلى اشتباكات واسعة مع قوات الاحتلال امتدت إلى وسط المدينة.

كما شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية مواجهات مماثلة، أبرزها في طولكرم، وبلدة قصرى جنوب نابلس، وبلدة حوسان غرب بيت لحم، حيث ألقى الشبان زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية.

وفي محافظة الخليل، امتدت المواجهات إلى بلدة دورا ومخيم الفوّار، وسط رشق مكثّف بالحجارة تجاه جنود الاحتلال وتحركاتهم العسكرية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة، وسط تحذيرات من انفجار أوسع نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، وتنامي حالة الغضب الشعبي في المدن والبلدات الفلسطينية.