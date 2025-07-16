الصحة تنشر تعميماً مهماً للمواطنين بشأن إدخال شاحنات أدوية غداً

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، تعميماً مهماً للمواطنين في قطاع غزة بشأن إدخال شاحنات تحمل مستلزمات طبية وأدوية، بالتعاون من مؤسسات أممية.

وقالت الصحة في التعميم الذي صدر عنها: "من المقرر يوم غدٍ الخميس وعبر منظمة الصحة العالميةWHO ومنظمة اليونيسيف UNICEF *إدخال شاحنات تحمل مستلزمات طبية وتطعيمات خاصة بالأطفال الى مستشفيات قطاع غزة، ولا تحتوي على أي أصناف غذائية".

وأوضحت، أن الأصناف المتوقع وصولها على درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج العاجل لاستمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى وإنقاذ الحياة.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الكرام وكافة الوجهاء والعائلات والجهات المعنية بذل الجهد لحماية القافلة وذلك لعدم التعرض للشاحنات وتمكين وصولها الآمن للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.