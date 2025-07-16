10 أطفال في غزة يفقدون ساقاً أو اثنتين يومياً بسبب الحرب!

فلسطين اليوم

أكدت مجموعة الحماية الدولية، اليوم الأربعاء 18 يوليو 2025، أن 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون يومياً ساقاً أو الساقين بسبب الحرب المستمرة لنحو 22 شهراً على التوالي.

وبيّنت مجموعة الحماية الدولية، أنّ أكثر من 40 ألف طفل في قطاع غزة أصيبوا بجروح مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأفادت، باستشهاد 1580 من العاملين بالمجال الصحي في قطاع غزة و467 من موظفي الإغاثة الإنسانية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج للمستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في المجالين الطبي والإنساني في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.