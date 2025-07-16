ترامب يجتمع اليوم مع رئيس الوزراء القطري لبحث وقف "النار" في غزة

فلسطين اليوم

من المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، لبحث المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر "باراك رافيد" مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن مفاوضين من كيان الاحتلال وحركة حماس يُشاركون في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من يوليو/تموز، إذ إنهم يناقشون اقتراحاً تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً يتضمن إطلاق سراح محتجزين على مراحل وانسحاب قوات الاحتلال من أجزاء من غزة وإجراء مناقشات بشأن إنهاء الصراع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن المفاوضات غير المباشرة "لا تزال في المرحلة الأولى"، وإن هناك "تواصلاً مستمراً، سواء في الدوحة أو الولايات المتحدة، للتوصل لاتفاق". ورفض الأنصاري التعليق بشأن لقاءات معينة جرت في الولايات المتحدة بين مسؤولين قطريين رفيعي المستوى والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وقال ويتكوف يوم الأحد إنه "متفائل" بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في قطر.

وفيما تتواصل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى يومياً، تواجه المفاوضات غير المباشرة التي تُجرى في الدوحة حالة جمود منذ أواخر الأسبوع المنصرم، مع تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة التوصل إلى هدنة.

وادعت مصادر مطّلعة على تفاصيل المفاوضات الجارية في الدوحة، مساء أمس الثلاثاء، وجود تقدّم ملموس على طريق التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما نشرته القناة 13 العبرية، وأن دولة الاحتلال الإسرائيلي أبدت مرونة معيّنة، فيما أكّدت القناة في المقابل أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، معني جداً بصفقة يستأنف الحرب بعدها.

ووفق مصادر القناة ذاتها، فإن نتنياهو والمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) وافقا على مزيد من المرونة في انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والاقتراب أكثر من موقف حماس فيما يتعلق بالوجود الإسرائيلي في القطاع مما دفع باتجاه تقدّم في المحادثات.