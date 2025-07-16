94 شهيداً و252 إصابة في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، عن وصول 94 شهيداً منهم "7 انتشال" و252 إصابة من جراء العدوان الإسرائيلي إلى مستشفيات قطاع غزة وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,573 شهيدًا 139,607 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، وفق وزارة الصحة، 7,750 شهيدًا 27,566 إصابة.

وبيّنت، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 7 شهداء وأكثر من 30 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 851 شهيدًا وأكثر من 5,634 إصابة.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلاتها.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة