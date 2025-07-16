الشعبية تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

فلسطين اليوم

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، بأشد العبارات الغارات الصهيونية على سوريا والتي أسفرت عن ارتقاء عددٍ من الشهداء الجرحى.

وقالت الشعبية في تصريح صحفي، إن هذا العدوان يُشكل حلقةً جديدة من حلقات الإجرام الصهيونية المستمرة بحق شعوب المنطقة.

ورأت، أن هذا العدوان يأتي في سياق التصعيد الصهيوني المفتوح على جبهاتٍ متعددة، وفي طليعتها استمرار المجازر الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وإجرام المستوطنين في الضفة الغربية والتي تطال بعدوانها المستمر الأراضي اللبنانية انتهاكاً للسيادة ولكسر الإرادة الوطنية، وممارسة مخططات تشجيع الفتنة والتجزأة والإرهاب كجزء من مخططات المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة.

وعبرت الجهة الشعبية عن عن تضامنها الكامل مع سوريا ونشدد على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، مؤكداً على حق دمشق المطلق بالدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.