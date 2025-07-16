الأمم المتحدة تدعو لتحقيق شامل في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي في الضفة

فلسطين اليوم

دعت الأمم المتحدة الليلة الماضية لإجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف بشأن جميع انتهاكات القانون الدولي في الضفة المحتلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة شهدت زيادة في هجمات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين.

ودعا سلطات الاحتلال إلى "وقف عمليات القتل والمضايقات وعمليات هدم المنازل فورا في الأراضي الفلسطينية".