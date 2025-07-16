إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان وتعتقل طاقمها

فلسطين اليوم

قال رئيس القضاء في إقليم هرمزجان الإيراني اليوم الأربعاء إن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية في خليج عمان بسبب تهريب مليوني لتر من الوقود. حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وأضاف مجتبى قهرماني: "بعد الرصد المستمر لأنشطة تهريب الوقود المشبوهة على طول الحدود البحرية الإيرانية في بحر عمان، قامت جهات إنفاذ القانون بتفتيش ناقلة نفط أجنبية.

و"بسبب عدم اكتمال الوثائق القانونية لحمولتها، تم احتجاز السفينة للاشتباه في نقلها وقودا مهربا"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأوضح قهرماني أنه تم اعتقال 17 شخصا، بمن فيهم قبطان الناقلة وطاقمها، في إطار الإجراءات القانونية. ووضعت القضية لدى الجهات المختصة في مدينة جاسك، ولا يزال التحقيق القضائي مستمرا.

ولم يذكر المسؤول الإيراني أو الوكالة التي نقلت عنه مزيدا من التفاصيل، حول جنسية السفينة ووجهتها.

يذكر أن إيران الغنية بمعادن الطاقة تشكو تهريب الوقود إلى خارج حدودها. وتضبط قواتها البحرية بشكل مستمر عمليات تهريب الوقود، لا سيما الديزل، في مياه الخليج التي تعد أهم بوابة لإيران على العالم.

ويأتي الكيروسين والبنزين ووقود الديزل على رأس عمليات تهريب الوقود من إيران. وتذهب تقديرات إيرانية إلى القول إن حجم الوقود المهرب (ديزل وبنزين) من إيران يتراوح بين 10 و20 مليون لتر يوميا.

وأدى استمرار هذا الوضع إلى قيام البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بمراقبة مهربي الوقود بشكل مستمر والتعامل معهم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.