الإعلام العبري: المقاومة سيطرت على مسيرات واعادت استخدامها لجمع معلومات استخباراتية

فلسطين اليوم

أعلنت القناة 12 "الإسرائيلية" اليوم الاربعاء16 يوليو 2025 ، ان المقاومة وحماس سيطرت خلال الحرب على العديد من المسيرات الصينية التي يستخدمها الجيش في غزة، وأعادت استخدامها لجمع معلومات استخباراتية.

وقالت القناة ال12 العبرية ان أحد المؤشرات الخطيرة أنه على الرغم من أن الجيش توقف عن استخدام بطاقات الذاكرة داخل المسيّرات بسبب سقوطها في غزة خشية تسرب التسجيلات، إلا أن حماس تمكنت من الوصول إلى تسجيلات وبيانات مباشرة من المسيرات عبر الاختراق اللاسلكي.