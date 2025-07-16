مدير الشفاء يطلق نداءً لتوفير وحدات دم ..والمتبرعين بحاجة للدم!

فلسطين اليوم

أطلق مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية اليوم الاربعاء 16 يوليو 2025 نداءً عاجلاً لتوفير وحدات دم في غزة ، مؤكداً ان قطاع غزة يعاني من نقص حاد في وحدات الدم نتيجة الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات، ما أدى إلى استهلاك كميات كبيرة من الدم يوميًا.

وبين انه تم تُسجَّل حالات يُظهر فيها كل عشرة متبرعين بالدم أن ثمانية منهم بحاجة إلى نقل دم بأنفسهم، إما بسبب سوء التغذية أو حالتهم الصحية المتدهورة.

وطالب بتدخل فوري لتزويد مستشفيات غزة بوحدات الدم، في ظل التهديد المباشر لحياة مئات الجرحى وعدم قدرة المنظومة الصحية على تلبية الاحتياجات الحالية.

ويشار الى ان عشرات الاصابات في قطاع غزة تتعرض للوفاة نتيجة نقص الدم في مشافي القطاع ، وعدم وجود مخزون لوحدات الدم ، نتيجة للحصار الخانق على القطاع .