وقف محاكمة نتنياهو ..والتحديث الأمني السبب مجدداً !

فلسطين اليوم

قالت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 ، انه تم وقف جلسة محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال خلال محاكمته في أعقاب تلقيه تحديثاً أمنياً وخروجه من قاعة المحكمة.

وبينت الاذاعة ان التطورات في سوريا هي سبب قطع نتنياهو لمحاكمته.

ويعتبر التحديث الامني هو أحد اساليب نتنياهو الماكرة التي يلجأ لها للتهرب من محاكمته

وكان نتنياهو مَثُل الاثنين الماضي أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وذلك بعد توقف استمر أكثر من شهر.

وكانت جلسات المحكمة توقفت في يونيو/حزيران الماضي إثر الحرب على إيران، ولاحقا زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن الاتهامات الواردة في الملف "1000.

وعلى مدى 35 جلسة أجاب نتنياهو عن الأسئلة الموجهة إليه من طاقم الدفاع عنه، في محاولة لشرح موقفه من المحكمة والتهم الموجهة اليه.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تبدأ العطلة الصيفية في المحاكم الأسبوع المقبل، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت المحاكمة ستستمر خلالها.

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة مرتين أسبوعيا لساعات عدة.