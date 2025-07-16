فلسطين اليوم

افرجت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 ، عن الاعلامي مدير شبكة الميادين في فلسطين الدكتور ناصر اللحام ، بعد اعتقال دام لـ 9 أيام في سجون الاحتلال، في ظروف وصفت بالصعبة والمأساوية.

في أول ظهور إعلامي له بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال، أكد الصحفي د. ناصر اللحام أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية “مأساوية وصعبة للغاية”، مشددًا على ما يتعرضون له من انتهاكات يومية ومعاناة متواصلة في ظل ظروف احتجاز قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الإنسانية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ناصر اللحام بد تفتيش منزله والعبش بمحتوياتها دون توجيه أي تهمة له في ظروف وصفت بالصعبة .





