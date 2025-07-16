بالأسماء : اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة تطال عدداً من المواطنين

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة فجر اليوم، طالت عددًا من الشبان والأسرى المحررين.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 7 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من قرية برقا شرق رام الله وهم: أيمن عبد الناصر محمد معطان 20 عاما، ومحمد أحمد شاهر معطان 17 عاما، وابراهيم عبد الرحمن طه معطان 20 عاما، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اعتقل أيضا الشاب محمد ساهر دبور من مخيم الجلزون، وباسل عبد الله يعقوب لدادوة من بلدة المزرعة الغربية 27 عاما، وتوفيق البرغوثي 28 عاما من بلدة بيت ريما، وعنان أبو الحاج من بلدة كوبر.

وعرف من المعتقلين من مناطق متفرقة بالضفة :

1. لؤي خليل أبو خرج – بلدة الزبابدة جنوب جنين

2. محمد دبور – مخيم الجلزون شمال البيرة

3. باسل لدادوة – المزرعة الغربية شمال غرب رام الله أسير محرر

4. إياد باجس البو – بلدة حلحول شمال الخليل أسير محرر

5. محمد إياد البو – حلحول

6. عبد الله إياد البو – حلحول

7. إسلام إياد البو – حلحول

8. حمزة إياد البو – حلحول