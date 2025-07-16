فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 ، عن استشهاد 21 مواطناً بينهم 15 شهيداً نتيجة الإختناق جراء اطلاق الغازات على المجوعين و التدافع الذي تلى ذلك في مركز توزيع المساعدات الأمريكية ( مصائد الموت)،جنوب مدينة خانيونس منذ فجر اليوم.

وبينت الوزارة انه للمرة الأولى يتم تسجيل شهداء جراء الاختناق والتدافع الشديد للمواطنين في مراكز توزيع المساعدات.

وقالت الوزارة ان الاحتلال الإسرائيلي و المؤسسة الامريكية يتعمدان ارتكاب المجازر بطريقة ممنهحة و باساليب متنوعة بحق المجوعين .

وقال شهود عيان انه مع بدء التوزيع، اندفع المواطنون من مسافات بعيدة عبر ممر ضيّق، قبل أن تغلق القوات الأمريكية البوابة وتُطلق غاز الفلفل، ما تسبب بحالات اختناق جماعية وسط تزاحم شديد.

وكانت وزارة الصحة أعلنت بالامس عن ارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 844 شهيدًا وأكثر من 5,604 إصابة.

عُرف من الشهداء الذين ارتقوا أثناء انتظارهم المساعدات قرب مركز المساعدات الأمريكية شمال رفح:

1- ياسر حسن سلمان

2- صقر وائل إبراهيم البطنيجي

3- فراس فارس عزات أبو جامع

4- فراس علي حسن الطهراوي

5- وليد محمد عبدالعزيز ضهير

6- محمود محمد صالحة

7- أنس نصرالله الترابين

8- جهاد فتحي مرزوق النجار

9- كرم إسماعيل النواجحة

10- محمد محمود أبو معروف

11- ثائر مرعي محمد العطار

12- محمد ياسر رزق أبو عمرة

13- يزن أيمن شحدة أبو شاب

14- علاء ماهر خليل أبو طه

15- زياد محمد حلمي بربخ

16- محمد أيمن أحمد روقة

17- عبيدة نبيل فاروق الجبري





