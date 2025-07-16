في اليوم الـ649 للحرب على غزة .. شهداء في خانيونس والنصيرات وغزة

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الأربعاء 16يوليو 2025 ، ولليوم الـ649 حرب الإبادة على قطاع غزة ، حيث تنفذ مزيداً من الجرائم وخاصة في مواصي خانيونس ، بالإضافة الى قصف خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع ، واستمرار نسف المنازل في رفح وبيت حانون شمال وجنوب القطاع .

المصادر طبية أعلنت عن استشهاد 23 مواطناً في غارات صهيونية على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 18 بمدينة غزة.

طائرات الاحتلال قصفت خيمة تأوي نازحين في مخيم 2 غربي مخيم النصيرات مما أدى لارتقاء 4 شهداء وهم : روضة محمد نعيم ، الطفل كريم نور إسماعيل أبو عليوة ، الطفل نور إسماعيل إبراهيم نعيم ، تالا إسماعيل إبراهيم نعيم

وكان 4 شهداء ارتقوا من النساء والأطفال بقصف خيام النازحين في مواصي خانيونس جنوب القطاع، وهم هويدا محمد أبو دقة ، الطفل: أسامة نسيم ماجد أبو دقة (6 أعوام) ، سماح السنوار ، والرضيع : إبراهيم محمد رستم (عام )

واستشهد إياد محمود الأسطل في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .

وفي احصائية التي أصدرتها وزارة الصحة بالأمس ، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,479 شهيدًا و139,355 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,656 شهيدًا و27,314 إصابة.

وارتفاع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 844 شهيدًا وأكثر من 5,604 إصابة.