بلدية غزة تحذر من كارثة صحية مرتقبة

فلسطين اليوم

حذرت بلدية غزة، مساء الثلاثاء، من خطر محدق في بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان، بسبب تزايد ارتفاع منسوب البركة إلى مستوى خطير جدا.

وقالت البلدية في بيان، إن ارتفاع منسوب البركة يشكل تهديدا حقيقيا على حياة المواطنين القاطنين في محيطها.

وأوضحت البلدية أن منسوب البركة بلغ نحو 6.10 أمتار، نتيجة استمرار تدفق مياه الصرف الصحي إليها يوميًا، ما أدى إلى ارتفاعه بمعدل 30 سنتيمترًا يوميًا.

وفي المقابل، أشارت إلى أن ساعات تشغيل مضخات تصريف البركة انخفض بسبب خفض كميات الوقود اللازمة لتشغيلها وتصريف المياه العادمة الواردة يوميًا، وكذلك خفض منسوب المياه فيها.