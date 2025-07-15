70 شهيدا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 70 مواطنا وأصيب آخرون، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 70 مواطنا في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 49 شهيدا في مدينة غزة، وذلك في غارات الاحتلال على منازل وخيام نازحين وتجمعات لمواطنين ومنتظري المساعدات.

ومساء اليوم، استشهد 6 مواطنين بينهم طفل، جراء استهداف طائرات الاحتلال لشقتين سكنيتين في مدينة غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب 6 آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة في بناية سكنية لعائلة البحطيطي بالقرب من مفترق طموس غرب مدينة غزة.

كذلك ارتقى ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع عيدية جنوب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

و ارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة بمخيم الشاطئ، أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا بينهم 5 أطفال وإصابة 20 آخرين، إثر استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين.

و استشهد ثلاثة مواطنين في غارة للاحتلال شرق بركة الشيخ رضوان شمال المدينة، فيما أسفر قصف آخر نفذته طائرة مسيرة في محيط مدرسة شعبان الريس بحي التفاح شرقي غزة عن استشهاد ثلاثة آخرين.

وفي حي الدرج شرقي غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال بناية سكنية.

وشرق المدينة، استشهد مواطنان جراء غارة للاحتلال قرب مفترق "السنافور" في حي التفاح.

وشمال شرقي غزة، استشهد 5 مواطنين بقصف استهدف منزلا في حي الزرقاء.

وشهد مخيم الشاطئ أيضًا استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلاً مأهولاً لعائلة نصار، ما أدى إلى تدميره واندلاع حريق في المكان، وسط أنباء عن وجود مفقودين تحت الأنقاض، وفق شهود عيان.

كذلك استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء غارة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع اللبابيدي بحي الشيخ رضوان شمالي غزة. بينما أصيب عدد من المواطنين في قصف طال خيمة أخرى للنازحين في حي الرمال غربي المدينة.

وشرق جباليا شمالي القطاع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير للمنازل والمنشآت، ما تسبب في وقوع انفجارات ضخمة في المنطقة.

كما استشهد مواطن من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي من منطقة السودانية شمال غرب غزة.

وجنوب قطاع غزة، استشهد 7 مواطنين في غارة للاحتلال من مسيّرة استهدفت تجمعا للمواطنين على دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 197 ألف شهيد جريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.