بعد 9 أيام من الاعتقال... الاحتلال يفرج عن ناصر اللحام

فلسطين اليوم

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، عن الصحفي ناصر اللحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، بعد 9 أيام من الاعتقال.

ووفق محامي الدفاع، أسامة السعدي، فإنّ الإفراج عن اللحام تمّ من "دون أي شروط أو قيود"، مشيرا إلى أن ظروف اعتقاله "كانت صعبة".

وأشار السعدي إلى أن إجراءات الاحتلال التعسفية في تأخير الإفراج عنه، "كانت بدوافع انتقامية"، مؤكداً أنّ سلطات الاحتلال لم تتمكن من إثبات أي دليل ضده.

وأوضح أنّه كان هناك تخوّف من أن تُقدِم سلطات الاحتلال على تحويل اللحام إلى الاعتقال الإداري.

وكانت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في سجن "عوفر" قد مددت الأحد الماضي، اعتقال الصحفي اللحام للمرة الثانية حتى اليوم، بذريعة "استكمال التحقيق"، بحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.