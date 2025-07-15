حماس: الاحتلال يمعن في مجازره الوحشية بغزة

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجازر الاحتلال في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين تمثل إمعانًا وحشيًا في حرب الإبادة، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، "مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي الفاشي المستمرة في القطاع وارتقاء العشرات من المدنيين اليوم، خصوصاً في مخيم الشاطئ، حيث استهدف تجمّعاً لأطفال أبرياء بقصف جوي أدى لاستشهاد وإصابة العشرات منهم؛ تمثّل إمعاناً وحشياً في حرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهراً".

وأضافت الحركة، "كما أن المجزرة المروّعة المرتَكَبة مساء اليوم الثلاثاء بحق المجوّعين المدنيين حول النقطة الأميركية الصهيونية للتحكم بالمساعدات الإنسانية شمال مدينة رفح، تؤكّد من جديد وحشية هذه الآلية وأهدافها الإجرامية، وضرورة تحرُّك المجتمع الدولي لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأشارت حماس إلى أن القطاع الطبي في قطاع غزة يواجه خطر الانهيار الكامل بفعل الحصار والإغلاق والاستهداف المستمر.

ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لكسر الحصار، وإمداد المستشفيات بما تحتاجه من وقود ومستلزمات طبية عاجلة.

وختمت حركة حماس بيانها بالقول "استمرار حكومة الاحتلال الفاشي في جريمة قطع خط الكهرباء المغذّي لمحطة تحلية المياه الوحيدة العاملة في القطاع، أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وانتشار للأمراض خصوصاً بين الأطفال، وإن على العالم التحرك الفوري لإيقاف هذه الإجراءات التي ترقى إلى عمليات تطهير عرقي ممنهج".