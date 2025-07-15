"المسلحة اليمنية" : نفذنا عملية عسكرية مزدوجة استهدفت النقب وأم الرشراش

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلاح الجو المسيّر عمليةً عسكريةً مزدوجةً، استهدفت خلالها هدفًا عسكريًّا للاحتلال في النقب وميناءَ أمِّ الرشراشِ في الأراضي المحتلةِ.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، أنّ العملية تمت بشكل متزامن بثلاث طائراتٍ مسيرة، استهدفت طائرتان منها هدفاً عسكريّاً مهماً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة النقب، فيما استهدفت الطائرة الأخرى، ميناء أمّ الرشراش في فلسطين المحتلة.

وأشار سريع إلى أنّ العملية حقّقت أهدافها بنجاح، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعملياتها حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وختم العميد سريع بالتأكيد على أن "اليمن يؤدي دوره، بحسب إمكاناته، في رفض العدوان والحصار على غزة، ورفض المساس بأي بلد عربي أو إسلامي".