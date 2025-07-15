القسام: استهدفنا ناقلة جند للاحتلال قرب خانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، استهدافها ناقلة جند للاحتلال قرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري نشرته عبر قناتها على التيلغرام "استهدفنا ناقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفتي الياسين 105 ،بجوار مسجد الكتيبة بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وتُواصل المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها بقطاع غزة، تصديها لقوات الاحتلال ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ردا على جرائم ومجازر جيش الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.