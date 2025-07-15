قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على 12 فلسطينيا في الخليل

فلسطين اليوم

أصيب 12 فلسطينيًّا برضوض، مساء اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه في الخليل تعامل مع 12 إصابة لشبان يعملون في مصنع، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جيش الاحتلال، في منطقة الفحص، جنوب المدينة، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

كما اقتحم جيش الاحتلال المنطقة الجنوبية بالخليل، ودهم مقر شركة لعائلة الجمل، واعتقل شابين فيما اعتدى بالضرب على آخرين.

ويهاجم الاحتلال ومستوطنوه المدن والمخيمات الفلسطينية، و يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل شبه يومي.